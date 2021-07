Fresnay-sur-Sarthe Place de la République,église Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe Fresnay ne tient pas en place ! Place de la République,église Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Place de la République, église, le dimanche 17 octobre à 14:30

De la place de la République, à la place Pasteur, en passant par les places Carnot, Thiers et Bassum, découvrez l’histoire et l’aménagement de ces places ainsi que les différentes architectures qui bordent ces lieux fréquentés au quotidien par les Fresnois. Journées nationales de l’architecture Place de la République,église Place de la République, 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

