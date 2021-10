Frères ~Les Maladroits Chapiteau-Théâtre, 30 novembre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Frères ~Les Maladroits

Chapiteau-Théâtre, le mardi 30 novembre à 20:30

En un instant, la table à manger devient un terrain de jeu sur lequel sucre, café et objets du quotidien prennent vie afin de reconstituer ces trois années de guerre civile. Dans ce théâtre d’objets ludique où tout est fait à vue, les deux hommes interprètent tour à tour tous les personnages, mêlant la grande Histoire aux souvenirs familiaux. Nourri par des entretiens et par un important travail de recherches, le spectacle surfe sur un équilibre parfait entre réalité et émotion, politique et poésie. Avec **Frères**, premier volet de son triptyque consacré à l’engagement et aux utopies, la compagnie nantaise _**Les Maladroits**_ propose une pièce épique et sensible, une petite pépite de finesse et d’invention. ### Distribution **Idée originale** Valentin Pasgrimaud, Arno Wögerbauer **Conception & écriture collective** Benjamin Ducasse, Éric de Sarria, Valentin Pasgrimaud, Arno Wögerbauer **Jeu** David Lippe, Valentin Naulin **Mise en scène** Compagnie les Maladroits, Éric de Sarria **Assistanat à la mise en scène** Benjamin Ducasse **Création sonore** Yann Antigny **Création lumières & régie** Jessica Hemme **Régie générale** Jeff Havar **Régie lumière & son en alternance** Jessica Hemme, Azéline Cornut **Technique plateau** Angèle Besson **Regard scénographique** Yolande Barakrok **Codirectrice, administratrice et responsable de la diffusion** Isabelle Yamba **Chargée de production et de la logistique de tournée** Pauline Bardin ### Soutien **Production** Compagnie Les Maladroits **Coproduction** TU, Nantes **Accueil en résidence** TU, Nantes ~ Le Bouffou théâtre à la coque ~ La nef, Manufacture d’utopies ~ la Fabrique Chantenay-Bellevue **Aide à la création** la région Pays de la Loire, le conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes **Remerciements** Théâtre de Cuisine La compagnie Les Maladroits, compagnie de théâtre, est conventionnée par L’Etat, Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et par le département de Loire Atlantique. Elle est soutenue par la Région Pays de la Loire et la ville de Nantes pour son fonctionnement.

Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif enfant : 9 €

Dans la cuisine de leur maison de famille, deux frères, Camille et Mathias, nous racontent le parcours de leur grand-père en pleine guerre d’Espagne, du coup d’État de Franco à l’exil vers la France.

Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T20:30:00 2021-11-30T21:40:00