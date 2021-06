Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin Hautes-Alpes, Laragne-Montéglin FREDOM – Tournée d’éclats Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

FREDOM – Tournée d'éclats 2021-06-21 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-21 22:30:00 22:30:00 Cour du Château 4 rue Ernest Esclangon
Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Laragne-Montéglin FredoM est un auteur-compositeur de variété française, chansons à texte originaire des Alpes du Sud. fredmartin73@gmail.com +33 6 79 28 68 01 https://www.fredom-musique.fr/ FredoM est un auteur-compositeur de variété française, chansons à texte originaire des Alpes du Sud.

