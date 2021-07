Fraternité Marie-Espérance Le 2ème vendredi de chaque mois à 19h30 Église Saint-Leu – Saint-Gilles, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Paris.

du vendredi 10 septembre au vendredi 10 juin 2022 à Église Saint-Leu – Saint-Gilles

### Nos rencontres se déroulent en 3 temps : 1) Autour d’un repas sorti du sac, chaque parent donne des nouvelles de son jeune en souffrance, de sa situation. Echanges avec d’autres parents. 2) Vers 21h, moment fort de prière communautaire avec le chapelet. 3)Ecoute et partage autour de la parole de Dieu ( en génarl, l’évangile du dimanche qui vient) Les quatre piliers de cette association ————————————— **Soutenir les parents qui ont un enfant qui se drogue, s’alcoolise ou qui souffre d’une autre addiction. **Informer toutes les familles sur les dépendances qui empêchent les jeunes d’être libres. **Former tous les parents et animateurs de mouvements pour faire de la prévention. **Inviter tous les chrétiens à participer à une chaîne de prières. Beaucoup de souffrances concernant la drogue et l’alcool chez les jeunes. Des familles détruites à cause de ces fléaux. Les Chrétiens et les communautés chrétiennes doivent se mobiliser dans la prière. La drogue va continuellement en augmentant. C’est une catastrophe et il y a urgence.La Fraternité Marie-Espérance invite des veilleurs à former une chaîne de prières. Elle peut être individuelle ou collective. Le premier engagement est de faire une dizaine d’un chapelet chaque vendredi soir, en début de week-end, moment où les jeunes augmentent leur consommation de drogue et d’alcool. Cette dizaine peut se faire chez soi ou en communauté.Si vous le souhaitez vous pouvez faire un chapelet avec des intentions particulières que vous trouverez dans la rubrique Prière du Vendredi. Enfin les communautés chrétiennes peuvent organiser des soirées ou des nuits d’adoration pour les jeunes du monde qui sont dans l’enfer de la drogue. Il faut se sentir libre. Innombrables jeunes souffrent et les parents sont désespérés. Ils souffrent dans leur corps et dans leurs âmes. Ils ont besoin sans cesse de nos prières.Il faut réunir nos forces en union de prières car nul n’est à l’abri. Prière à Marie-Espérance ———————— O Marie-Espérance, nous voulons aujourd’hui te confier l’avenir de nos enfants, te demandant de les accompagner sur le chemin de la vie. C’est pourquoi, comme l’Apôtre Jean, nous voulons te recevoir chez nous. Nous sommes ici devant toi pour te confier à tes soins maternels tous les parents du monde entier dont les enfants se droguent ou s’alcoolisent. Implore pour nous ton Fils Bien-aimé, afin qu’il nous donne en abondance l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité qui est source de vie. O Marie-Espérance, assiste particulièrement tes enfants qui souffrent d’une addiction dans les épreuves quotidiennes. Fais que, grâce aux efforts de tous, les ténèbres de l’emportent pas sur la lumière. O Marie-Espérance, nous te confions notre marche, afin que, sous ta conduite, tous les hommes découvrent le Christ, Lumière du monde et unique Sauveur, qui règne avec le père et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen

Association chrétienne de parents face au problème de la drogue, de l’alcool et autres addictions chez leurs jeunes.

Église Saint-Leu – Saint-Gilles 92 rue Saint-Denis, 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:30:00 2021-09-10T22:30:00;2021-10-08T19:30:00 2021-10-08T21:30:00;2021-11-12T19:30:00 2021-11-12T21:30:00;2021-12-10T19:30:00 2021-12-10T21:30:00;2022-01-14T19:30:00 2022-01-14T21:30:00;2022-02-11T19:30:00 2022-02-11T21:30:00;2022-03-11T19:30:00 2022-03-11T21:30:00;2022-04-08T19:30:00 2022-04-08T21:30:00;2022-05-13T19:30:00 2022-05-13T21:30:00;2022-06-06T21:00:00 2022-06-06T21:30:00;2022-06-10T19:30:00 2022-06-10T21:30:00