Fraternité – les lettres voyageuses crapo, 19 mars 2021-19 mars 2021, Vitry-sur-Seine.

Fraternité – les lettres voyageuses

crapo, le vendredi 19 mars à 10:30

Engagé.e dans une démarche citoyenne et artistique, chacun.e, est invité.e à questionner la notion de “fraternité”.

Par le biais d’une écriture épistolaire, entre des publics d’âges et de conditions de vie variés, chaque participant.e se raconte et adresse le geste de solidarité reçu, donné ou espéré.

Nous nous inscrivons dans le désir de placer notre démarche artistique davantage perméable à notre environnement, déterminante pour la qualité du « vivre ensemble » et signifiante pour la population dans toute sa diversité sociale, générationnelle et territoriale.

3ème volet du triptyque : « Liberté, Egalité, Fraternité? »

Ainsi, nous organisons ces ateliers (écriture et mise en voix) de sensibilisation sur la devise républicaine « Fraternité », et des freins : préjugés, racisme, intolérance, stéréotypes.

Les notions de laïcité, sororité, adelphité, république sont ainsi questionnées.

L’écriture et la lecture, incarnées par une lettre adressée est là comme un geste solidaire pour se rencontrer, se questionner, s’entendre, se comprendre.

L’écriture est la mise en mots du récit intime.

La lecture est la mise en voix du geste raconté.

Elle est essentielle au partage du récit de vie délivré.

Participation gratuite en prenant contact avec l’association

Création artistique, itinérante, inclusive et intergénérationnelle qui invite un public intergénérationnel à former une chaîne d’écritures épistolaires sur le thème de la « Fraternité ».

crapo 14 Avenue du Président Salvador Allende, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais



