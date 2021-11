Franz-Olivier Giesbert à Aubagne Aubagne, 7 décembre 2021, Aubagne.

Franz-Olivier Giesbert à Aubagne Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne

2021-12-07 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-07 Espace des Libertés Avenue Antide Boyer

Aubagne Bouches-du-Rhône

Journaliste, éditorialiste, Franz-Olivier Giesbert a dirigé Le Nouvel Observateur, Le Figaro et Le Point. Il mène parallèlement une carrière d’écrivain en publiant des romans et des essais politiques.

En 1992 il a obtenu le Grand Prix du roman de l’Académie française pour L’Affreux (Grasset), en 1995 le Prix Interallié pour La Souille (Grasset) et en 2016 le Prix des Écrivains du Sud pour L’arracheuse de dents (Gallimard). Il est membre du jury du Prix Renaudot.

FOG viendra présenter son dernier ouvrage :

Histoires intimes de la Ve République. Tome 1 : Le sursaut (Gallimard).

« Si je me suis attelé à ce vaste projet, c’était pour essayer de comprendre comment notre cher et vieux pays a pu, en quelques décennies, s’affaisser à ce point, dans un mélange de déni, de masochisme et de consentement de soi, sur fond de crise existentielle ».

Grand défenseur de la cause animale, on lui doit L’animal est une personne (Fayard, 2014) et Manifeste pour les animaux (Autrement, 2014).

Cette rencontre sera animée par le journaliste et historien Thomas Rabino et donnera lieu à un échange avec le public.

A l’issue de la rencontre, Franz-Olivier Giesbert se fera un plaisir de dédicacer ses livres !

Rencontre Littéraire avec FRANZ-OLIVIER GIESBERT (journaliste, écrivain, membre du Jury du Prix Renaudot) à l’occasion de la parution chez Gallimard de son dernier livre :

Histoires intimes de la V° République. Tome 1 : Le sursaut.

+33 4 42 03 49 98 https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/

Journaliste, éditorialiste, Franz-Olivier Giesbert a dirigé Le Nouvel Observateur, Le Figaro et Le Point. Il mène parallèlement une carrière d’écrivain en publiant des romans et des essais politiques.

En 1992 il a obtenu le Grand Prix du roman de l’Académie française pour L’Affreux (Grasset), en 1995 le Prix Interallié pour La Souille (Grasset) et en 2016 le Prix des Écrivains du Sud pour L’arracheuse de dents (Gallimard). Il est membre du jury du Prix Renaudot.

FOG viendra présenter son dernier ouvrage :

Histoires intimes de la Ve République. Tome 1 : Le sursaut (Gallimard).

« Si je me suis attelé à ce vaste projet, c’était pour essayer de comprendre comment notre cher et vieux pays a pu, en quelques décennies, s’affaisser à ce point, dans un mélange de déni, de masochisme et de consentement de soi, sur fond de crise existentielle ».

Grand défenseur de la cause animale, on lui doit L’animal est une personne (Fayard, 2014) et Manifeste pour les animaux (Autrement, 2014).

Cette rencontre sera animée par le journaliste et historien Thomas Rabino et donnera lieu à un échange avec le public.

A l’issue de la rencontre, Franz-Olivier Giesbert se fera un plaisir de dédicacer ses livres !

Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne

dernière mise à jour : 2021-11-23 par