FRANCIS CABREL 2021-10-10 17:00:00 – 2021-10-10 Antarès 2, Avenue Antares

À l'aube revenant, quatorzième album studio de Francis Cabrel est paru le 16 octobre dernier. Un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis In Extremis publié il y a six ans. À cette occasion, l'artiste est de retour sur scène avec le TROBADOR TOUR. Il se produira dans toute la France et en Belgique en 2021 avec un passage remarqué à la Seine Musicale de Paris les 22 et 23 octobre 2021. OUVERTURE DES VENTES mardi 15 juin à 10H.

