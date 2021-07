Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Vosges, Xonrupt-Longemer FOULEES DE LONGEMER Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Catégories d’évènement: Vosges

Xonrupt-Longemer

FOULEES DE LONGEMER Xonrupt-Longemer, 1 août 2021-1 août 2021, Xonrupt-Longemer. FOULEES DE LONGEMER 2021-08-01 – 2021-08-01 Route de la Plage Lac

Xonrupt-Longemer Vosges Xonrupt-Longemer Parcours enfant et adulte. Course handisport. Inscription jusqu’à la veille 18h (24 bd A. Garnier 88400 Gérardmer). fouleedelongemer@free.fr +33 6 07 41 81 08 http://fouleedelongemer.free.fr/ Vosges Athlé dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT DES HAUTES VOSGES – GERARDMER

Détails Catégories d’évènement: Vosges, Xonrupt-Longemer Autres Lieu Xonrupt-Longemer Adresse Route de la Plage Lac Ville Xonrupt-Longemer lieuville 48.07913#6.94433