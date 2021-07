Rezé Chronographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Fouiller comme un archéologue! – Atelier vacances Chronographe (Le) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Fouiller comme un archéologue! – Atelier vacances Chronographe (Le), 4 août 2021-4 août 2021, Rezé. 2021-08-04

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : non Tarifs : de 2 € à 6 €. De 7 à 11 ans [ATELIER VACANCES] Sous quelques couches de terres se cachent peut-être des vestiges qui attendent d’être méticuleusement dégagés, inventoriés et identifiés… INFOS PRATIQUES-> Pour : les 7-11 ans-> Dates : à 15h, les mercredis 4, 11, 18 et 25 août-> Lieu : au Chronographe-> Tarif : de 2 € à 6 €-> Inscriptions au 02 52 10 83 20 ou à lechronographe@nantesmetropole.fr Chronographe (Le) 21 Rue Saint Lupien Hôtel de Ville Rezé

