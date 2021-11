Bobigny Chambre du commerce et de l'industrie Bobigny, Seine-Saint-Denis FORUM SUR LES MÉTIERS DE L’AIDE À DOMICILE Chambre du commerce et de l’industrie Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Chambre du commerce et de l’industrie, le mardi 14 décembre à 09:00

FORUM SUR LES MÉTIERS DE L’AIDE À DOMICILE —————————————— Mon Emploi dans l’Aide au Domicile » organisé par Evolia93, le Départe, la Chambre de commerce et ses partenaires qui se tiendra : ### Le 14 Décembre prochain de 9h à 17h30 à la Chambre de commerce au 191 Avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny. Un job dating sera organisé à partir de 13h30 en partenariat avec une vingtaine d’employeurs de services d’aide à domicile. N’hésitez pas à diffuser l’affiche dans vos réseaux respectifs, pour tout renseignements merci de nous contacter à [projets93@evolia93.fr](mailto:projets93@evolia93.fr) ou [[contact@evolia93.fr](contact@evolia93.fr)](contact@evolia93.fr) **En accès libre** **le matin de 9h à 12h30** * Village formation * Théâtre – forum * Atelier mobilité **Sur inscription** **l’après-midi 13h à 17h30** Recrutements Job dating

EVOLIA 93 ORGANISE Chambre du commerce et de l’industrie 191 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis

