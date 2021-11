Saint-Cybard CCI Charente Charente, Saint-Cybard Forum Reprise Transmission CCI 16 CCI Charente Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

CCI Charente, le jeudi 9 décembre à 09:30

9h30 Accueil 9h45 – 12h30 Forum Venez à la rencontre des partenaires de votre projet • Banques • Expert-comptable • URSSAF • Avocat -fiscaliste • Pôle Emploi • Région Nouvelle-Aquitaine Et vos interlocuteurs de la CCI Charente

Inscription avant le 7 décembre 2021

Créateurs, Repreneurs, Cédants, Chefs d’entreprise… Participez à cette matinée dédiée à la reprise et transmission d’entreprise CCI Charente 27 place Bouillaud Angoulême Saint-Cybard L’Houmeau Charente

2021-12-09T09:30:00 2021-12-09T12:30:00

