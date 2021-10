FORUM MÉTIERS D’ART : FABRICATION DE PERLE DE VERRE FILÉE AU CHALUMEAU Jublains, 5 novembre 2021, Jublains.

FORUM MÉTIERS D’ART : FABRICATION DE PERLE DE VERRE FILÉE AU CHALUMEAU 2021-11-05 – 2021-11-05 Forum Métiers d’Art 9 rue du Temple

Jublains Mayenne

90 EUR Réservation obligatoire.

Bijoux de verre, Virginie Le Stunff, fileuse de perle de verre, vous accompagne pour une parenthèse créative pleine de complicité, d‘échange, de partage en famille ou entre ami(e)s. Créer et fabriquer le bijou que vous allez offrir, l’atelier débute par une présentation et explication de l’utilisation du matériel (chalumeau, verre, outils….) via une démonstration. Et ensuite vous serez guidé pour créer vos propres perles afin de réaliser un bijou interchangeable unique !! En général 4 à 8 perles sont réalisées pendant le stage. Décembre et ses fêtes de Noël ne sont pas loin pensez-y, un bracelet, un collier ou une paire de boucles d’oreille avec vos perles pour le plaisir d’offrir.

Le Forum Métiers d’Art à Jublains est composé d’ateliers d’artisans, une salle de médiation, une salle d’exposition et une boutique éphémère. C’est un lieu d’échange, de partage de savoir-faire,de découverte des métiers de l’artisanat d’art.

contact@forumdesmetiersdart.com +33 2 43 04 97 92 http://www.forumdesmetiersdart.com/

