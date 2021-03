Forum Lyrique – Opéra en Arles, 16 juin 2021-16 juin 2021, Arles.

Forum Lyrique – Opéra en Arles 2021-06-16 – 2021-06-19

Arles

Le concours du 20ème forum d’Art lyrique est ouvert aux candidats de toutes nationalités et a pour but de promouvoir les jeunes talents dans le domaine de l’art lyrique.



Au programme :

Concert jeunes talents, concours Opéra en Arles demi-finale et concours Opéra en Arles finale



Programme détaillé à venir

http://www.lyrique-arles.com/

