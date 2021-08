Forum Européen de l’Intelligence Artificielle Territoriale Concarneau, 15 octobre 2021, Concarneau.

En prolongement des Forums Européens d’Intelligence Artificielle Territoriale initiés ces dernières années par le Ministère de l’Intérieur, Concarneau Cornouaille Agglomération et Konk Ar Lab organisent, **les 15 et 16 octobre**, deux journées de rencontres et d’échanges entre les entreprises du territoire, des start-up, des universitaires, des chercheurs, des financeurs de projets et des collectivités locales : « l’Humain au cœur de l’Intelligence Artificielle » Dans l’esprit du rapport Villani, ainsi que des stratégies adoptées par l’Europe, la France et la Région Bretagne, tous ceux qui sont animés par la conviction que la révolution de l’Intelligence Artificielle est une opportunité décisive de développement économique, de relance et de dynamisation des territoires sont invités à participer à cet évènement. Ouvert à tous avec des ateliers participatifs, des conférences, des rencontres et des échanges ce Forum permettra d’une part de découvrir des projets et initiatives innovantes du domaine maritime, agricole, agro-alimentaire, environnemental, sanitaire et culturel et d’autre part d’approfondir les réflexions sur la place et le rôle de l’Intelligence Artificielle dans la vie quotidienne. [[https://feiat.bzh/](https://feiat.bzh/)](https://feiat.bzh/)

Venez découvrir l’Intelligence Artificielle en Bretagne par le biais d’ateliers, de conférences et de rencontres exclusives, mettant en avant différents projets menés par les acteurs locaux.

