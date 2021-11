Forum des musicien.e.s La CLEF, 4 décembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Forum des musicien.e.s

La CLEF, le samedi 4 décembre à 13:30

La CLEF et le RIF convient les musiciennes et musiciens à un après-midi de rencontres avec des professionnels des musiques actuelles pour passer en revue les sujets utiles au développement d’un projet artistique, et la question importante de la “santé des musicien·ne·s”. Dans une ambiance pédagogique et conviviale, nous vous proposons : – **Des ateliers collectifs sur** : monter une structure pour porter mes projets / un tour d’horizon des partenaires économiques / les droits d’auteur / quels dispositifs d’accompagnement ? /quelle boite à outils pour l’artiste ? / le streaming, ou en est-on ? – **Des ateliers sur les questions de santé** : la posture du musicien-rapport corps instrument / la méthode O Passo / le travail de la voix / audiogrammes et moulages de bouchons d’oreille. – **Un espace bar-écoute** pour partager et échanger librement sur vos projets artistiques. Ce RDV est ouvert à toutes et tous, quel que soit votre niveau de développement. Attention le nombre de places étant limité, nous vous invitons vivement à nous contacter pour connaître les modalités d’inscription. **Infos et réservations** assistantprod@laclef.asso.fr

Entrée libre

La CLEF et le RIF convient les musiciennes et musiciens à un après-midi de rencontres avec des professionnels des musiques actuelles

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T13:30:00 2021-12-04T19:00:00