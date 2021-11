Lyon Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Métropole de Lyon Forum des métiers des Forces Sous-Marines et de la Marine nationale Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Forum des métiers des Forces Sous-Marines et de la Marine nationale Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes., 3 décembre 2021, Lyon. Forum des métiers des Forces Sous-Marines et de la Marine nationale

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Forum des métiers des Forces Sous-Marines et de la Marine nationale est organisé le vendredi 3 et le samedi 4 décembre de 9h00 à 17h00 à l’hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Esplanade Francois Mitterrand 69002 Lyon. Une occasion de pouvoir s’informer sur les opportunités d’emplois et de formations en échangeant avec des équipages des Forces Sous-Marines. métiers forces sous-marines, marine nationale Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Esplanade Francois Mitterrand 69002 Lyon Lyon Confluence Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Adresse Esplanade Francois Mitterrand 69002 Lyon Ville Lyon lieuville Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon