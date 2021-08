Fontenilles Espace Marcel Clermont Fontenilles, Haute-Garonne Forum des Associations Espace Marcel Clermont Fontenilles Catégories d’évènement: Fontenilles

Le Forum des Associations 2021 se tiendra dans la même configuration que l’année précédente : en extérieur, sur le parking devant l’Espace Marcel Clermont. De nombreuses associations seront présentes, venez les rencontrer, découvrir, apprendre et vous amuser ! Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder au site et les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées.

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire

Espace Marcel Clermont 21 avenue du 19 Mars 1962 31470 Fontenilles

