Les communes de Boussens, Cazères et Martres-Tolosane vous proposent un temps fort de la rentrée : le forum des associations. Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la richesse associative de notre territoire. Démonstrations, initiations et animations susciteront certainement des vocations afin que petits et grands s’épanouissent tout au long de l’année. Trois rendez-vous à ne pas manquer : – **Martres-Tolosane**, le dimanche 29 août de 15h à 18h – Tour de ville – **Cazères**, le dimanche 5 septembre de 10h à 18h au Square Lafayette (jardin public ou sous la halle en cas de mauvais temps) Stand info des associations (sport, culture, musique, jeunesse, loisirs, social, solidarité, environnement…) Démonstrations (danses, école de musique, zumba…) Animations (jeux de la Ludothèque Ludot’M, ateliers cirque, buvette & gourmandises) – **Boussens**, le samedi 11 septembre de 14h à 18h – Place du Pré commun Échange, partage et convivialité seront aux rendez-vous ! Les communes de Boussens, Cazères et Martres-Tolosane vous attendent nombreuses et nombreux pour ces trois forums qui laissent présager de beaux moments.

entrée libre

Préparez votre rentrée avec les associations de Martres-Tolosane, Cazères et Boussens !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00