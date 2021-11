Forum de l’emploi tech de l’État 2021 : décrocher l’un des 300 postes à pourvoir ! La grande Crypte 69, 29 novembre 2021, Paris.

**La direction interministérielle du numérique (DINUM)** organise la 5ème édition du Forum de l’emploi tech de l’Etat : **en ligne du 3 au 15 décembre** et à **Paris le 16 décembre**. L’occasion de faire se rencontrer recruteurs du secteur public (ministères, collectivités territoriales…) et candidats professionnels du numérique, issus du secteur public ou du privé. Le Forum sera rythmé par des conférences, un jobdating, des ateliers et rencontres en ligne et en présentiel. ### Encore plus de 300 postes à pouvoir cette année ! Vous êtes un agent public – contractuel ou fonctionnaire – travaillant dans le domaine du numérique et vous souhaitez faire évoluer votre carrière ? Vous êtes un professionnel du numérique et vous souhaitez apporter votre expertise à l’administration et aux citoyens ? Vous êtes étudiants ou jeune diplômé d’une école du numérique et curieux des opportunités professionnelles offertes par l’État ? **Créez le service public de demain et rencontrez les recruteurs de l’État en ligne et/ou à Paris !** ### Inscriptions **S’inscrire au forum en ligne :** [[https://app.seekube.com/forum-de-lemploi-tech-de-letat-20211](https://app.seekube.com/forum-de-lemploi-tech-de-letat-20211)](https://app.seekube.com/forum-de-lemploi-tech-de-letat-20211) **S’inscrire au forum physique :** [[https://event.bienvenue.pro/webcheckin/64b5b043dda07a04fc28a8e9b9fde0db](https://event.bienvenue.pro/webcheckin/64b5b043dda07a04fc28a8e9b9fde0db)](https://event.bienvenue.pro/webcheckin/64b5b043dda07a04fc28a8e9b9fde0db) **Tout le programme :** [[https://www.numerique.gouv.fr/agenda/forum-emploi-tech-etat-2021/](https://www.numerique.gouv.fr/agenda/forum-emploi-tech-etat-2021/)](https://www.numerique.gouv.fr/agenda/forum-emploi-tech-etat-2021/) ### Date En ligne du 29 novembre au 15 décembre En présentiel le 16 décembre **Voir les horaires de chaque évènement sur le site** ### Lieu La grande Crypte 69 rue Boissière, 75016 PARIS ### Modalités Entrée gratuite avec inscription obligatoire (QR Code à présenter à l’accueil). Pass sanitaire et masque requis.

