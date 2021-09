Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Forum de la vie associative Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Forum de la vie associative 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-04 17:00:00 17:00:00 Stade de Saint-Paul 2003 315 Chem. des Goumoux, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme 51 associations seront présentes au prochain forum de la Vie associative. L’occasion de découvrir l’offre associative pour vos activités sportives, culturelles, solidaires, loisirs, etc. +33 4 75 96 95 19 dernière mise à jour : 2021-08-26 par

