**Image de Dieu : Que dis-tu de toi-même?** 18/09/2021 – 10:00 à 19/09/2021 – 17:00 Dieu nous a crée à son image : folie ou sagesse ? A partir de la révélation biblique, saisir que l’on ne peut se comprendre soi-même que dans le plan de Dieu. Il est le miroir par lequel je découvre qui je suis, d’où je viens et où je vais. Prédicateur: Frère Philippe Marie Tél.: 0344478605 Inscription: [https://www.stjean-troussures.fr/fortifier-sa-foi,image-de-dieu-que-dis-tu-de-toi-meme-,2724,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/fortifier-sa-foi,image-de-dieu-que-dis-tu-de-toi-meme-,2724,e.html)

Image de Dieu : Que dis-tu de toi-même? Avec Frère Philippe-Marie. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

