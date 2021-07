Trébeurden Trébeurden Côtes-d'Armor, Trébeurden Formes et microformes du granite Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Formes et microformes du granite Trébeurden, 13 août 2021-13 août 2021, Trébeurden. Formes et microformes du granite 2021-08-13 – 2021-08-13 devant le centre de secours Plage de tresmeur

Trébeurden Côtes d’Armor Le granite rose se présente sous forme de très gros blocs arrondis, avec en bord de mer de fines sculptures en forme d’encoches, cuvettes , rigoles… témoins divers de la lente altération.

800m de marche facile sur chemins Le granite rose se présente sous forme de très gros blocs arrondis, avec en bord de mer de fines sculptures en forme d’encoches, cuvettes , rigoles… témoins divers de la lente altération.

800m de marche facile sur chemins dernière mise à jour : 2021-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trébeurden Étiquettes évènement : Autres Lieu Trébeurden Adresse devant le centre de secours Plage de tresmeur Ville Trébeurden