Périgueux PERIGUEUX Dordogne, Périgueux formations en alternance PERIGUEUX Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

formations en alternance PERIGUEUX, 7 septembre 2021-7 septembre 2021, Périgueux. formations en alternance

PERIGUEUX, le mardi 7 septembre à 09:00

Presentation des formations en alternance (apprentissage et professionnalisation) : TP Vendeur Conseil en magasin TP Employé Commercial en Magasin TFP AERP TP agent de services Médico social TP Employé d’accueil et administratif TP secrétaire Comptable TP comptable assistant

sur inscription

Metiers du commerce, du tertiaire et de la propreté PERIGUEUX 53 Rue du President Wilson 24000 PERIGUEUX Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu PERIGUEUX Adresse 53 Rue du President Wilson 24000 PERIGUEUX Ville Périgueux lieuville PERIGUEUX Périgueux