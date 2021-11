Verneuil-sur-Vienne Centre Nature la Loutre. Domaine Départemental des Vaseix. Haute-Vienne, Verneuil-sur-Vienne FORMATION sur les CHEMINS RURAUX Centre Nature la Loutre. Domaine Départemental des Vaseix. Verneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Verneuil-sur-Vienne

FORMATION sur les CHEMINS RURAUX Centre Nature la Loutre. Domaine Départemental des Vaseix., 11 décembre 2021, Verneuil-sur-Vienne. FORMATION sur les CHEMINS RURAUX

Centre Nature la Loutre. Domaine Départemental des Vaseix., le samedi 11 décembre à 09:30 Tout public

Protection des chemins ruraux; aspects juridiques….. Centre Nature la Loutre. Domaine Départemental des Vaseix. 87 430 Verneuil sur vienne Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T09:30:00 2021-12-11T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Verneuil-sur-Vienne Autres Lieu Centre Nature la Loutre. Domaine Départemental des Vaseix. Adresse 87 430 Verneuil sur vienne Ville Verneuil-sur-Vienne lieuville Centre Nature la Loutre. Domaine Départemental des Vaseix. Verneuil-sur-Vienne