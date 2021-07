Formation PAVAMI La Rochelle, 9 septembre 2021, La Rochelle.

Formation PAVAMI

La prochaine formation PAVAMI aura lieu les 9-10 et 23-24 septembre 2021 à La Rochelle (17) ! Cette formation a pour but de permettre à chaque travailleur de jeunesse de Nouvelle Aquitaine de développer ses connaissances et sa posture pour un accompagnement à la mobilité internationale de jeunes. Afin que chacun puisse développer et optimiser sa pratique, la formation aborde la mobilité internationale à partir des étapes temporelles de préparation en amont (essence du projet, interculturalité, engagements administratifs), pendant la mobilité (les risque psychosociaux), et au retour (valorisation des acquis, bien-être et évaluation). Programme complet et inscription : [https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=74724](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=74724)

