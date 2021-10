Roubaix MDA - Maison des Associations Nord, Roubaix Formation / Le Plan de communication MDA – Maison des Associations Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Formation / Le Plan de communication MDA – Maison des Associations, 19 octobre 2021, Roubaix. Formation / Le Plan de communication

MDA – Maison des Associations, le mardi 19 octobre à 09:30

**Objectif :** S’initier aux bases de la communication pour établir une stratégie adaptée et efficace. Identifier les éléments pratiques pour faire connaitre ses projets et ses événements. **Contenu :** Comment donner du sens à sa communication. Etablir un plan de communication. Panorama des principaux outils et supports existants à disposition des associations.

Gratuit, inscription obligatoire

La Maison des Associations de Roubaix vous invite à sa prochaine formation pour le soutien au fonctionnement des associations. Une formation courte et gratuite accessible aux salariés et bénévoles. MDA – Maison des Associations 24 Place de la Liberté, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T09:30:00 2021-10-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu MDA - Maison des Associations Adresse 24 Place de la Liberté, Roubaix Ville Roubaix lieuville MDA - Maison des Associations Roubaix