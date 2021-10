Marseille EN LIGNE - Visio Bouches-du-Rhône, Marseille Formation Civique et Citoyenne “Cadre de vie et architecture” EN LIGNE – Visio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**>>> 6-7 Décembre 2021 : FORMATION EN DISTANCIEL (VISIO) <<<** Formation civique et citoyenne organisée par la MAV PACA à l'attention des volontaires de Service Civique Thème : **CADRE DE VIE ET ARCHITECTURE** La formation Civique et Citoyenne proposée par la MAV PACA s'adresse aux volontaires qui souhaitent mieux connaître les enjeux de leur environnement urbain et les relations entre architecture et modes de vie. Le déroulé de la formation des **lundi 6 et mardi 7 décembre 2021** a été adapté afin de respecter les consignes sanitaires et le cadre défini par l'Agence du Service Civique : série de 4 modules en visio de 1h30 à 2h environ sur 2 jours. Vidéo de présentation des FCC "cadre de vie et architecture" : [[https://vimeo.com/215160808](https://vimeo.com/215160808)](https://vimeo.com/215160808) **>>> INSCRIPTION** à la formation [ici](https://docs.google.com/forms/d/1SfBTQeM70rAgunITWB9Q-9jnI7JrftmJvAfClHHhtUk/edit?fbclid=IwAR10u-iwDZdt1jDJgZkjBP9IZnBKM8vwgPrWO1fuITutxfSE3dQwHokjHVU) **Infos pratiques** : 80 euros / 2j ; attestation fournie aux participants à l’issue de la formation. Chaque volontaire de Service Civique doit obligatoirement suivre une Formation Civique et Citoyenne durant leur engagement, sur le thème de leur choix.

80 euros / 2 jours ; 15 participants maximum

Formation obligatoire à l’attention des volontaires de Service Civique, proposée par la MAV PACA. EN LIGNE – Visio 12 Boulevard Théodore Thurner 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône

