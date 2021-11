Joigny La Casba - Joigny Joigny, Yonne Formation à la facilitation graphique La Casba – Joigny Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Formation à la facilitation graphique La Casba – Joigny, 12 novembre 2021, Joigny. Formation à la facilitation graphique

La Casba – Joigny, le vendredi 12 novembre à 09:00

A savoir : * le nombre de places est limité par événement – si tu souhaites venir tu peux t’inscrire ??? [en complétant ce formulaire](https://forms.gle/JqFaTmpU6MWBJFdb7). ??? * Les activités sont en participation consciente : chaque personne à la fin de l’activité donne ce qu’elle estime juste et en fonction de ses besoins. * Les activités se déroulent à la CasBa et nécessitent une adhésion (à prix libre). * Des chambres, un café, et un espace détente sont disponibles si vous souhaitez venir avant ou rester après les activités

Participation Consciente

Une journée de formation à la facilitation graphique La Casba – Joigny Joigny Joigny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joigny, Yonne Autres Lieu La Casba - Joigny Adresse Joigny Ville Joigny lieuville La Casba - Joigny Joigny