Voilà quelques années que le thé, cette boisson renfermant pleins de secrets, connaît un fort engouement, qui ne cesse de grandir … Le thé s’invite aux tables des plus grands Chefs et les techniques pour l’utiliser se déclinent au grés des envies ! Nous vous proposons, à travers cette formation, un voyage au pays du thé , son histoire, ses couleurs, ses techniques de dégustation , ses vertus … Prochaine date à Nice : le 29 MARS 2021 ! Inscrivez-vous vite !

**Adhérents AKTO/FAFIH, cette formation est préfinancée pour vous !** Plus d’informations sur [[https://www.perspective-formation.fr/formations-exclusives/the-rituel-du-the/](https://www.perspective-formation.fr/formations-exclusives/the-rituel-du-the/)](https://www.perspective-formation.fr/formations-exclusives/the-rituel-du-the/) Formation « A la découverte du Thé » – Rituel du Thé PERSPECTIVE Conseil,Coaching et Formation 11 avenue Georges Clemenceau, Nice Nice Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-29T09:00:00 2021-03-29T17:00:00

