Demi-journée d’immersion à la formation « Forma Mode & Luxe » Forma Mode & Luxe 37 rue de valmy 59100 roubaix Sud Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:forma.mode.luxe@gmail.com »}] Vous êtes passionné(e) de mode et de couture ? Vous souhaitez transformer votre passion en métier ? Venez découvrir notre formation « FORMA MODE & LUXE », une formation certifiante et délivrante d’un Titre Professionnel, équivalent à un diplôme de niveau 3 (BEP/CAP) par le biais d’une demi-journée d’immersion où nos maîtres artisans vous feront découvrir les secrets du métier ! Merci de réserver votre créneau au 09 75 59 37 45 ou par mail à forma.mode.luxe@gmail.com, à bientôt !

