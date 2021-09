FOOTEUSE DE MERDE Montpellier, 23 septembre 2021, Montpellier.

FOOTEUSE DE MERDE 2021-09-23 – 2021-09-25

Montpellier Hérault

Ne manquez pas les spectacle "Footeuse de merde" au Théâtre le Point Comédie !

►C’est l’histoire d’une nana… qui fut la 1ère femme commentatrice de foot à la télévision en France !

Quel homme n’a pas rêvé de comprendre les femmes comme il comprend le football ?

Quelle femme n’a pas rêvé de comprendre le football comme elle comprend son homme ?

Le constat est simple, si les femmes et les hommes ne se comprennent pas, c’est qu’ils ne parlent pas le même langage.

Jezabel, la footeuse de merde, réunit tout ce joli monde sur le terrain de l’humour, et essaie d’expliquer les femmes aux hommes à travers le prisme du football. La femme est une composition d’équipe ( le 4-4-2), et à chaque poste correspond une personnalité différente. La gardienne est la moralité, en défense nous avons l’hystérique, la coupable, la pragmatique, la dépressive, au milieu de terrain on a la jalouse,…Qui est Jezabel ?

Après avoir été biberonnée au football par son papa, Jezabel a réalisé son premier rêve professionnel en devenant journaliste sportive et commentatrice de foot ! En 2007, la chaîne D8 lui fait confiance et lui offre une magnifique opportunité : elle devient alors la1ère femme en France a commenter en direct et à la télévision un match de foot. C’était Angleterre-Allemagne, un match amical dont elle n’oubliera jamais le score. « 1-2, je m’en souviens comme si c’était hier. D’ailleurs c’était hier ! ».

Pendant 5 ans, Jezabel officie sur D8 pour qui elle commentera près de 150 rencontres (Ligue des Champions, Coupe de l’UEFA, Ligue 1, Equipes de France Espoirs et Féminines…). Une immersion totale dans cet univers qu’elle aime tant, une poignée d’années faites de joie et de plaisir à l’état pur,au cœur de l’action et en coulisses.

contact@lepointcomedie.fr +33 6 04 14 76 08

