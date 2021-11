FoodTech Lyon AuRA – B2Biz for startups Cité internationale de la Gastronomie, 2 décembre 2021, Lyon.

FoodTech Lyon AuRA – B2Biz for startups

Cité internationale de la Gastronomie, le jeudi 2 décembre à 08:30

**INSCRIPTIONS OUVERTES** ————————- Pour les rendez-vous business de La FoodTech Lyon AuRA —————————————————— Le 2 décembre prochain en 100% présentiel —————————————– ### **Tu es une startup, un entrepreneur de la région Auvergne Rhône-Alpes** Tu souhaites booster ton développement, accélérer ton @projet et développer ton réseau… Au cours de cette journée tu pourras rencontrer, de manière ciblée, différents acteurs de l’écosystème agro-alimentaire, tes futurs partenaires, clients ou fournisseurs. **En mars dernier, 96 % des participants ont recommandé cet événement, alors n’hésite pas !** * Dès 9h00, une table ronde avec des startups et des distributeurs afin de t’apporter des conseils pratiques pour optimiser tes démarches de référencement. * 2 sessions de rendez-vous d’affaires, en one to one, de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 16h30 : tu pourras rencontrer des acteurs clés de l’écosystème : entreprises, investisseurs, distributeurs, financeurs publics ou privés … * un buffet networking pour prolonger les échanges, rencontrer d’autres startups et pourquoi pas faire déguster tes produits **1ère étape :** * Remplis ton profil d’activité : il te permettra de mettre en avant ton savoir-faire, ta solution, produit ou service innovants. * Paye ton inscription en ligne **2ème étape :** * A partir du 09/11/21, prends rendez-vous avec les acteurs de ton choix * Les rendez-vous seront actés après consentement mutuel * Tu pourras consulter la liste de tes rendez-vous au fur et à mesure des acceptations Inscription payante obligatoire mais c’est vraiment pas cher : 60 € HT ! ### **Acteurs clés de l’écosystème agro-alimentaire** **Industriels agro-alimentaires, acteurs de la restauration collective, distributeurs, financeurs publics & privés… Augmentez votre potentiel d’innovation en rencontrant des startups qui bousculent les codes et proposent des innovations inspirantes pour votre propre transformation !** Venez rencontrer les startups de la FoodTech Lyon AuRA dont l’offre innovante vous intéresse : vous pourrez dialoguer avec elles, et pourquoi pas initier des collaborations, des synergies ou des partenariats … **1ère étape :** * Remplissez votre profil d’activité : il vous permettra de mettre en avant votre activité, vos besoins ou attentes globales * Payez votre inscription en ligne **2ème étape :** * A partir du 09/11/21, prenez rendez-vous avec les startups de votre choix * Les rendez-vous seront actés après consentement mutuel * Vous pourrez consulter la liste de vos rendez-vous au fur et à mesure des acceptations Inscription payante obligatoire : 100 € HT ! **Programme complet :** **En matinée : table ronde et rencontres startups – acteurs clés de l’écosystème agro-alimentaire** * 08:30 | Accueil café * 08:45 | Accueil par Jérémy Camus, Vice-Président à la Métropole, en charge de l’agriculture, l’alimentation et la résilience du territoire * 09:00 | Table ronde : «Comment bien préparer son référencement dans la distribution quand on est une startup foodtech ? » * 10:30 | Rencontres B2B : 25 minutes par rendez-vous one-to-one * 12:30 | Fin de la première session de RDV **Buffet networking** **L’après-midi : rencontres startups – acteurs clés de l’écosystème agro-alimentaire** * 14:00 | Rencontres B2B : 25 minutes par rendez-vous one-to-one * 16:30 | Fin de la deuxième session de RDV et Clôture Nous vous attendons avec impatience le 2 décembre prochain ! ? ?

