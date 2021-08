Annecy Fondation Christian Real Annecy, Haute-Savoie Fondation Christian Real Fondation Christian Real Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Fondation Christian Real Fondation Christian Real, 18 septembre 2021, Annecy. Fondation Christian Real

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fondation Christian Real

Cette ancienne maison de vigneron du 16e siècle appartenait au couvent des Dominicains d’Annecy. Une fresque récemment restaurée, datée de 1713, est à découvrir, ainsi que les sculptures monumentales et les œuvres d’art qui habitent ces lieux. Visite conduite par Christian Real. Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14 h à 18 h, visite libre. Visite et exposition : entrez dans « La cour de l’abbaye ». Fondation Christian Real 15 Chemin de l’Abbaye Annecy-le-Vieux 74940 Annecy Annecy Annecy-le-Vieux Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Fondation Christian Real Adresse 15 Chemin de l'Abbaye Annecy-le-Vieux 74940 Annecy Ville Annecy lieuville Fondation Christian Real Annecy