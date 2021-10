Folklores du Monde – Soirée cabaret Saint-Malo, 11 décembre 2021, Saint-Malo.

Folklores du Monde – Soirée cabaret 2021-12-11 20:30:00 – 2021-12-11 Paramé Mairie Annexe

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Folklores du monde se recentre sur ses racines, bretonnes et celtiques, festives et populaires. Le festival propose 3 soirées cabaret et 2 spectacles et bien plus d’animations musicales de rue.

Le duo Solenn Lefeuvre – Gilles Le Bigot.

Leur répertoire est le fruit d’une réflexion qui repose sur le choix et l’interprétation de chansons traditionnelles d’Irlande d’Ecosse et de Bretagne.

Fred Guichen Trio

Ce trio est la rencontre de trois musiciens hors pairs.

Fred Guichen, membre fondateur du groupe mythique de fest-noz, Ar Re Yaouank, une des figures de proue de l’accordéon diatonique de Bretagne, est accompagné de Sylvain Barou, l’un des plus grands flûtistes de sa génération et d’Erwan Moal, guitariste talentueux de la jeune génération de la scène bretonne.

Conditions d’accés au spectacle : billet + pass-sanitaire + carte d’identité

