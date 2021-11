Guebwiller Guebwiller Guebwiller, Haut-Rhin Foire Saint André Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Foire Saint André Guebwiller, 6 décembre 2021, Guebwiller. Foire Saint André Guebwiller

2021-12-06 08:00:00 – 2021-12-06 18:00:00

Grande braderie hivernale dans toute la ville. Cette fête, du fait de son rapprochement avec la Saint Nicolas, est réputée pour la quantité impressionnante de Manalas qui y sont proposés (brioches en forme de petits bonhommes).

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival

