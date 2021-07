Foire du Digoin par le Comité de Foire Digoin, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Digoin.

Foire du Digoin par le Comité de Foire 2021-09-03 – 2021-09-05

Digoin 71160

EUR La dynamique équipe de bénévoles du Comité de Foire organisera cette année la 42ème édition de la Foire-Exposition Digoin Val de Loire du 3 au 5 septembre 2021. Devenu un évènement emblématique de la vie économique du territoire, ce rendez-vous reste une belle vitrine de l’économie locale témoignant du dynamisme de nos entreprises, et démontre la capacité des acteurs économiques à résister aux différentes crises, qu’elles soient agricole ou économique ; mais aussi leur capacité à créer et innover.

Pendant 3 jours, de nombreux exposants feront découvrir au public leur savoir-faire et montreront la richesse et la diversité de l’économie locale.

Heures d’ouvertures : vendredi de 10 heures à 20 heures, samedi de 10 heures à 21 heures, dimanche de 10 heures à 19 heures.

Entrée gratuite

Toutes les informations sur www.foire-digoin.com

