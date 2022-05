Foire des Rogations : Braderie et animations à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Foire des Rogations : Braderie et animations à Vire Normandie
2022-05-29

2022-05-29 – 2022-05-29 Vire Place du 6 juin 1944

Retrouvez la braderie des commerçants et le vide grenier (sur inscription), dans le centre-ville de Vire toute la journée. Puis de 15h30 à 17h, des animations de rue : La Banda Jojo (2chassiers), Picrates des Caraïbes, Swinging'pic-nic (peluches géantes).

Vire Place du 6 juin 1944 Vire Normandie

