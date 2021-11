Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Foire de Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Foire de Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond, 30 avril 2022, Saint-Amand-Montrond. Foire de Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-02 20:00:00 20:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond 100 exposants, village de l’auto, défilé de mode, restaurants à thème. Dîners-spectacles samedi 30 avril avec l’audacieux cabaret, dimanche 1er mai avec Géraldine Group et lundi 2 mai avec Sundy. Trois jours pour donner vie à vos envies. +33 4 70 05 25 25 https://www.monev.fr/article_46_1_foire-de-saint-amand-montrond_fr.html 100 exposants, village de l’auto, défilé de mode, restaurants à thème. Dîners-spectacles samedi 30 avril avec l’audacieux cabaret, dimanche 1er mai avec Géraldine Group et lundi 2 mai avec Sundy. Monev

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2021-11-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Saint-Amand-Montrond