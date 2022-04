FOIRE DE BEZIERS 2022 Béziers, 2 juin 2022, Béziers.

2022-06-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-06 19:00:00 19:00:00

Béziers Hérault

Durant 5 jours, la Foire de Béziers vous propose de rencontrer des professionnels pour embellir et améliorer l’habitat et la vie quotidienne. Découvrez pour l’occasion, le plus grand salon du bien-être.

Entrée gratuite.

+33 4 67 80 99 59 https://www.parcexpo-beziers.fr/

parc expo Béziers

