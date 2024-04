THÉÂTRE: 20.000 LIEUES SOUS LES MERS Béziers, samedi 27 avril 2024.

Voyage au coeur de ce monument littérature et embarquez à bord du Nautilus, vaisseau légendaire.

Embarquez à bord du Nautilus, vaisseau légendaire, tenant à la fois du monstre marin et du navire de pointe, commandé

par le Capitaine Nemo. Véritable pirate moderne, il entraîne le Professeur Aronnax et

Conseil, son fidèle domestique dans un tour du monde à travers les océans.

Les acteurs, accompagnés d’une troupe de poissons, saisissants de vérité, nous font

voyager au cœur de ce monument de la littérature. 21.5 21.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:30:00

fin : 2024-04-27

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

