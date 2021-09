Arbois Arbois Arbois, Jura Foire d’Automne Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Foire d’Automne Arbois, 2 octobre 2021, Arbois. Foire d’Automne 2021-10-02 – 2021-10-03 Gymnase 1 Rue de la Piscine

Arbois Jura Arbois EUR Rendez-vous les 2 et 3 Octobre prochains à la Foire d’Automne d’Arbois ! Rencontrez de nombreux exposants dans les domaines de l’habitats, de la gastronomie, du bien-être, des services, … !

Profitez de nos nombreuses animations sur place : Pôle environnement, marché des terroirs, mini ferme pour les enfants !

Venez remporter les 2000 euros de cadeaux de notre vitrine magique ! Entrée libre.

Pass sanitaire obligatoire. La Foire n’attend plus que vous ! dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Gymnase 1 Rue de la Piscine Ville Arbois lieuville 46.90239#5.78649