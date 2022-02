Foire comtoise Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Foire comtoise Micropolis 3 boulevard Ouest Besançon

2022-05-21 – 2022-05-29

Rendez-vous du 21 au 29 mai 2022 pour une nouvelle édition qui accueillera le Sénégal ! La Foire Comtoise, c'est 9 jours d'animations, d'échanges, de découvertes, de démonstrations, de rencontres et de dégustations !

de rencontres et de dégustations ! +33 3 81 41 08 09 http://www.foire-comtoise.com/ Rendez-vous du 21 au 29 mai 2022 pour une nouvelle édition qui accueillera le Sénégal ! La Foire Comtoise, c’est 9 jours d’animations, d’échanges, de découvertes, de démonstrations,

de rencontres et de dégustations ! Micropolis 3 boulevard Ouest Besançon

