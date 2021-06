Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis Essonne, Fontenay-lès-Briis Foire Commerciale du Pays de Limours Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis Catégories d’évènement: Essonne

Foire Commerciale du Pays de Limours Fontenay-lès-Briis, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Fontenay-lès-Briis. Foire Commerciale du Pays de Limours 2021-07-03 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 Parc du Domaine de Soucy 2-4 rue du Mont Louvet

Fontenay-lès-Briis Essonne Fontenay-lès-Briis " Ne cherchez pas ailleurs ; votre bonheur est…

…dans le Parc du Domaine de Soucy ”



La Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL) vous donne rendez-vous pour une Foire Commerciale des Entreprises du Pays de Limours. dev.eco@cc-paysdelimours.fr +33 1 64 90 77 66 https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites/foire-aux-entreprises-pays-limours dernière mise à jour : 2021-06-07 par Communauté de Communes du Pays de Limours

