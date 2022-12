Foire aux vins à l’océan Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Foire aux vins à l’océan Lacanau, 21 juillet 2023, Lacanau . Foire aux vins à l’océan Lacanau Gironde

2023-07-21 – 2023-07-21 Lacanau

Gironde Afin de vous faire connaître les différents délicieux vins AOC Médoc ou Haut Médoc, des vignerons passionnés ont souhaité se réunir et organiser cet évènement convivial et festif pour que vous puissiez les déguster. Afin de vous faire connaître les différents délicieux vins AOC Médoc ou Haut Médoc, des vignerons passionnés ont souhaité se réunir et organiser cet évènement convivial et festif pour que vous puissiez les déguster. Lacanau

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Lacanau Gironde Ville Lacanau lieuville Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Foire aux vins à l’océan Lacanau 2023-07-21 was last modified: by Foire aux vins à l’océan Lacanau Lacanau 21 juillet 2023 Gironde Lacanau Lacanau, Gironde

Lacanau Gironde