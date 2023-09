Ciné conférence Connaissance du monde – La Loire d’Arthur David 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 13 mai 2024, Arcachon.

« Dame Ligeria : noble, sauvage et mystérieuse »

La Loire invite au voyage… L’élégance de son cours a séduit ces populations qui, des siècles durant, dressant menhirs et dolmens, creusant habitat troglodytique, bâtissant villages, édifiant églises et châteaux, développant l’art du jardin et la culture de la vigne, écrivirent un livre d’histoire à ciel ouvert et firent de la Loire – comme nous le montre Arthur DAVID – un « fleuve royal », Dame Ligeria.

Ses beaux atours sont ses eaux changeantes, ses rivages et ses îles, hébergeant une faune et une flore particulièrement riche et très protégée ; et l’insolite, les mystères, de la source à l’estuaire, sont souvent au rendez-vous….

EUR.

Ciné conférence Connaissance du monde – The Loire by Arthur David

« Dame Ligeria: noble, wild and mysterious »

The Loire is an invitation to travel? The elegance of its course seduced these populations who, for centuries, erecting menhirs and dolmens, digging troglodytic dwellings, building villages, erecting churches and castles, developing the art of gardening and the cultivation of vines, wrote an open-air history book and made of the Loire – as Arthur DAVID shows us – a « royal river », Dame Ligeria.

Its beauty lies in its ever-changing waters, shores and islands, home to a particularly rich and well-protected flora and fauna; and the unusual and the mysterious, from source to estuary, are often to be found…

Ciné conférence Connaissance du monde – El Loira de Arthur David

« Dame Ligeria: noble, salvaje y misteriosa »

El Loira es una invitación al viaje? La elegancia de su curso sedujo a estas poblaciones que, durante siglos, levantando menhires y dólmenes, excavando viviendas trogloditas, construyendo pueblos, erigiendo iglesias y castillos, desarrollando el arte de la jardinería y el cultivo de la vid, escribieron un libro de historia al aire libre e hicieron del Loira -como nos muestra Arthur DAVID- un « río real », Dame Ligeria.

Sus características más bellas son sus aguas cambiantes, sus orillas y sus islas, que albergan una fauna y una flora particularmente ricas y protegidas; y lo insólito y lo misterioso, desde el nacimiento hasta el estuario, forman a menudo parte de la historia…

Filmvortrag Connaissance du monde – Die Loire von Arthur David

« Dame Ligeria: edel, wild und geheimnisvoll »

Die Loire lädt zu einer Reise ein Die Eleganz ihres Laufs hat die Menschen verführt, die jahrhundertelang Menhire und Dolmen aufstellten, Höhlenwohnungen gruben, Dörfer bauten, Kirchen und Schlösser errichteten, die Kunst des Gartenbaus und den Weinanbau entwickelten, ein Geschichtsbuch unter freiem Himmel schrieben und die Loire – wie Arthur DAVID uns zeigt – zu einem « königlichen Fluss », Dame Ligeria, machten.

Ihr schöner Schmuck sind ihre wechselnden Gewässer, ihre Ufer und Inseln, die eine besonders reiche und streng geschützte Fauna und Flora beherbergen; und das Ungewöhnliche, die Geheimnisse, von der Quelle bis zur Mündung, sind oft an der Tagesordnung…

