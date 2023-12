Concert Gospel et chants du monde Eglise Saint Vincent Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Concert Gospel et chants du monde Eglise Saint Vincent Floirac, 12 mai 2024 14:30, Floirac. Concert Gospel et chants du monde Dimanche 12 mai 2024, 16h30 Eglise Saint Vincent Entrée 10€, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Pas de réservation. La chprale Floirac en Choeur présente un répertoire de chants Gospel et de quelques chants du monde Eglise Saint Vincent 49 Avenue Jean Lassauguette Floirac Floirac 33270 FLOIRAC Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « floiracenchoeur33270@gmapl.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Floirac, Gironde
Code postal 33270 FLOIRAC
Lieu Eglise Saint Vincent
Adresse 49 Avenue Jean Lassauguette Floirac
Ville Floirac
Departement Gironde

