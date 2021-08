Ramonville-Saint-Agne Marché de plein vent de Ramonville Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Foire aux vélos Marché de plein vent de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Marché de plein vent de Ramonville, le samedi 25 septembre à 09:00

Vendez vos anciens vélos et trouvez un vélo d’occasion à petit prix. * atelier de marquage Bicycode : donnez à votre vélo volé une chance de vous retrouver (facture du vélo ou pièce d’identité demandée) * atelier de réglage vélos * informations sur les itinéraires et les aménagements cyclables La 16e édition, organisée par Vélo-Ramonville et Caracole Marché de plein vent de Ramonville avenue d’Occitanie 31520 ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T12:30:00

