Foire aux moules 2021-08-14 – 2021-08-15 Place de la Batterie Chapiteau de la Plage
Le Tréport Seine-Maritime

Restauration et animations musicales.

Samedi 14 août au soir et dimanche 15 août midi. +33 6 64 45 90 52

