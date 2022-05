Foire aux livres Phoenix Bergerac, 28 mai 2022, Bergerac.

Foire aux livres Phoenix Salle Anatole France Rue Anatole France Bergerac

2022-05-28 09:00:00 – 2022-05-28 15:00:00 Salle Anatole France Rue Anatole France

Bergerac Dordogne

La prochaine Foire aux Livres va se dérouler dans la Salle Anatole France de Bergerac samedi 28 mai 2022.

nIl s’agit d’un hall immense ou tous nos étals seront à l’intérieur –à l’exception de celui des plantes- donc quel que soit le temps, vous y serez au sec et au chaud. De plus, il y aura plus d’espace pour la vente de tous nos articles.

nL’équipe du Catering Phoenix sera là pour vous servir de délicieuses préparations sucré/salé fait maison. Comme d’habitude, il y aura un endroit dédié à la restauration, mais cette fois-ci ce sera à l’intérieur, sur une mezzanine avec vue panoramique sur le hall.

ville de bergerac

Salle Anatole France Rue Anatole France Bergerac

