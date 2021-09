Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Foire aux livres d’occasion Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Foire aux livres d’occasion Nogent-le-Rotrou, 18 septembre 2021, Nogent-le-Rotrou. Foire aux livres d’occasion 2021-09-18 – 2021-09-19

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Le Circonflexe, café culturel associatif, vous propose une grande foire aux livres d’occasion sur la place st Pol. Exposition de jeux anciens présentée par Franck et Anne-Sophie de l’association 1,2,3 Soleil. Entrée libre. Participation au chapeau. Le Circonflexe, café culturel associatif, vous propose une grande foire aux livres d’occasion sur la place st Pol. Exposition de jeux anciens présentée par Franck et Anne-Sophie de l’association 1,2,3 Soleil. Entrée libre. Participation au chapeau. Le Circonflexe, café culturel associatif, vous propose une grande foire aux livres d’occasion sur la place st Pol. Exposition de jeux anciens présentée par Franck et Anne-Sophie de l’association 1,2,3 Soleil. Entrée libre. Participation au chapeau. pixabay dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville 48.32205#0.82143